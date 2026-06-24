Трамп проведет встречу с генсеком НАТО в Белом доме за закрытыми дверями

Согласно графику президента страны, переговоры начнутся в 15.30 по местному времени Вашингтона (22.30 мск) в Овальном офисе Белого дома. При этом указано, что встреча пройдет в закрытом от прессы формате, хотя ранее администрация президента США неоднократно приглашала пул журналистов на открытые части встреч Трампа и генсека альянса.
Как сообщало издание Euronews, генсек НАТО отправился в Штаты с целью сгладить «трансатлантическую напряженность» в преддверии июльского саммита альянса в Анкаре.
Помимо переговоров с главой Белого дома, у Рютте в Вашингтоне также запланированы встречи с высокопоставленными представителями администрации президента США и дистанционное участие в саммите стран группы E5 (Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании).