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Трамп проведет встречу с генсеком НАТО в Белом доме за закрытыми дверями

Трамп проведет встречу с генсеком НАТО Рютте в Белом доме за закрытыми дверями.

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует в среду провести встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме за закрытыми дверями, следует из расписания американского лидера на 24 июня.

Согласно графику президента страны, переговоры начнутся в 15.30 по местному времени Вашингтона (22.30 мск) в Овальном офисе Белого дома. При этом указано, что встреча пройдет в закрытом от прессы формате, хотя ранее администрация президента США неоднократно приглашала пул журналистов на открытые части встреч Трампа и генсека альянса.

Как сообщало издание Euronews, генсек НАТО отправился в Штаты с целью сгладить «трансатлантическую напряженность» в преддверии июльского саммита альянса в Анкаре.

Помимо переговоров с главой Белого дома, у Рютте в Вашингтоне также запланированы встречи с высокопоставленными представителями администрации президента США и дистанционное участие в саммите стран группы E5 (Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании).

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