Омбудсмены России и Украины обменяются запросами граждан на выдачу документов

Ранее Яна Лантратова сообщила, что обсуждает возвращение в РФ членов 10 семей с Украины. Первая беседа в новом статусе между правозащитниками двух государств состоялась в начале июня. По итогам переговоров Лантратова заявила о намерении не только сохранить имеющиеся наработки, но и развивать их дальше.