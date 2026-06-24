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В МИД раскритиковали отказ США от прямого авиасообщения с РФ: «Стрельба себе в ногу»

Рябков назвал отказ США от прямого авиасообщения с РФ выстрелом себе в ногу.

Источник: Комсомольская правда

Отказ Вашингтона от прямых рейсов с Россией буквально стал «выстрелом себе в ногу». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Второе направление, где нет никаких сдвигов на протяжении всего времени пребывания у власти администрации Трампа — вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Хочу сказать, что отказ от него стал для американцев стрельбой себе в ногу», — сообщил Рябков для «Известий».

По его словам, Вашингтон поставил свои авиакомпании в заведомо худшие условия, поскольку конкуренты из других государств пользуются правом пролета над РФ и могут выбирать более выгодные трассы.

Рябков подчеркнул, что разрыв авиасообщения мешает не только общению людей, но и деловым связям.

Тем временем горячие линии между РФ и США, как отметил Рябков, продолжают работать.

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