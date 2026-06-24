Командующий армией США в Европе и Африке уходит в отставку

По данным издания, в среду Донахью официально объявит о своем решении уйти в отставку в течение лета.
Atlantic отмечает, что уход военного чиновника связан с текущими кадровыми чистками в Пентагоне, инициированными министром Питером Хегселем. Согласно публикации, Хегсель пытается вытеснить из высшего командования всех, кто был причастен к катастрофическому выводу войск США из Афганистана в 2021 году.
Журнал также подчеркивает, что Донахью был последним американским военнослужащим, покинувшим территорию Афганистана.
Ранее массовые увольнения начались в Нацразведке США после назначения исполняющим обязанности главы ведомства Уильяма Пулте.