Командующий армией США в Европе и Африке уходит в отставку

Atlantic отмечает, что уход военного чиновника связан с текущими кадровыми чистками в Пентагоне, инициированными министром Питером Хегселем. Согласно публикации, Хегсель пытается вытеснить из высшего командования всех, кто был причастен к катастрофическому выводу войск США из Афганистана в 2021 году.