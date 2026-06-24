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В Приморье продолжат поиски пропавшего 21 июня вертолета

В Приморье возобновили поиски пропавшего 21 июня вертолета Robinson.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 24 июн — РИА Новости. Поиски вертолета Robinson, пропавшего на севере Приморья 21 июня, продолжены в среду, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«(Поиски) продолжены», — сказал собеседник.

В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводят с воскресенья с воздуха, приостанавливая их каждый вечер с наступлением темноты.

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. По информации Росавиации, вертолет принадлежит компании «Гранат».