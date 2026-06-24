В Приморье продолжат поиски пропавшего 21 июня вертолета

В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводят с воскресенья с воздуха, приостанавливая их каждый вечер с наступлением темноты.