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В МИД России назвали вероятного получателя урана по сделке Британии и Украины

Захарова допустила, что уран по сделке Украины и Британии уйдет в третью страну.

Источник: Комсомольская правда

Уран, поставки которого предусмотрены в рамках британско-украинского соглашения, может быть направлен на предприятие в третьей стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Допускаем, что физически уран будет поставляться не на Украину, а на один из заводов по производству ядерного топлива — вероятнее всего, компании Westinghouse — в третьей стране», — сказала дипломат.

Напомним, Британия договорилась о поставках Украине обогащенного урана на 280 млн долларов. Срок реализации — два года. За это время при поддержке UK Export Finance компания Urenco поставит обогащенный уран украинскому оператору АЭС «Энергоатом».

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