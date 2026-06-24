Трамп проведет встречу с генсеком НАТО за закрытыми дверями

Как следует из графика, переговоры состоятся в 15:30 по местному времени (22:30 по московскому времени) в Овальном кабинете Белого дома. Встреча пройдет без участия представителей СМИ, несмотря на то, что ранее администрация президента США допускала журналистов на открытые части подобных встреч.