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Трамп проведет встречу с генсеком НАТО за закрытыми дверями

Трамп намерен встретиться в среду с генсеком НАТО Рютте за закрытыми дверями.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться в среду с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне за закрытыми дверями. Это следует из официального расписания американского лидера на 24 июня.

Как следует из графика, переговоры состоятся в 15:30 по местному времени (22:30 по московскому времени) в Овальном кабинете Белого дома. Встреча пройдет без участия представителей СМИ, несмотря на то, что ранее администрация президента США допускала журналистов на открытые части подобных встреч.

Ожидается, что визит генсекретаря НАТО в США связан с попытками снизить уровень трансатлантической напряженности перед июльским саммитом альянса, который пройдет в Анкаре.

Ранее авторы издания The New York Times отмечали, что Рютте выбрали на пост генсека НАТО в том числе из-за его умения успокаивать Трампа.

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