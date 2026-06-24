Трамп проведет встречу с генсеком НАТО за закрытыми дверями

Как следует из графика, переговоры состоятся в 15:30 по местному времени (22:30 по московскому времени) в Овальном кабинете Белого дома. Встреча пройдет без участия представителей СМИ, несмотря на то, что ранее администрация президента США допускала журналистов на открытые части подобных встреч.
Ожидается, что визит генсекретаря НАТО в США связан с попытками снизить уровень трансатлантической напряженности перед июльским саммитом альянса, который пройдет в Анкаре.
Ранее авторы издания The New York Times отмечали, что Рютте выбрали на пост генсека НАТО в том числе из-за его умения успокаивать Трампа.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше