Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Севастополь временно обесточен после атаки на энергоинфраструктуру

Севастополь временно обесточен после удара ВСУ.

Источник: RT на русском

Севастополь временно обесточен после удара ВСУ.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Враг снова бьёт подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику», — написал он.

По словам Развожаева, все экстренные службы находятся в полной готовности. Специалисты уже оценивают масштаб повреждений и делают всё возможное для скорейшего восстановления подачи энергии.

Губернатор призвал жителей экономить заряд мобильных устройств, использовать гаджеты только для экстренной связи, а также отключить фоновые приложения и убрать яркость смартфона на минимум.

Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные группы уничтожили девять беспилотников над Северной стороной, мысом Херсонес и Балаклавским районом Севастополя.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше