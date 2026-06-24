Севастополь временно обесточен после атаки на энергоинфраструктуру

Севастополь временно обесточен после удара ВСУ.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Враг снова бьёт подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику», — написал он.
По словам Развожаева, все экстренные службы находятся в полной готовности. Специалисты уже оценивают масштаб повреждений и делают всё возможное для скорейшего восстановления подачи энергии.
Губернатор призвал жителей экономить заряд мобильных устройств, использовать гаджеты только для экстренной связи, а также отключить фоновые приложения и убрать яркость смартфона на минимум.
Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные группы уничтожили девять беспилотников над Северной стороной, мысом Херсонес и Балаклавским районом Севастополя.