Politico: США усилят ограничения на поставки роботов из Китая

По ее данным, Минторг сейчас проводит оценку продукции тех китайских производителей роботов, которые получают субсидии от правительства КНР. Администрация США рассматривает поддержку китайскими властями этой отрасли в качестве угрозы нацбезопасности из тех опасений, что «субсидируемые китайские роботы смогут завоевать мировые рынки до того, как американские производители выйдут на масштабы [производства], которые необходимы для конкуренции».