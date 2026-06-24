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Politico: США усилят ограничения на поставки роботов из Китая

Администрация Соединенных Штатов предрекает гонку вооружений в сфере роботизированного оружия, сообщила газета.

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Министерство торговли США планирует ввести новые ограничения на импорт робототехники из Китая из-за угроз в сфере национальной безопасности. Как сообщила со ссылкой на собственные источники газета Politico, администрация США предрекает гонку вооружений в сфере роботизированного оружия.

По ее данным, Минторг сейчас проводит оценку продукции тех китайских производителей роботов, которые получают субсидии от правительства КНР. Администрация США рассматривает поддержку китайскими властями этой отрасли в качестве угрозы нацбезопасности из тех опасений, что «субсидируемые китайские роботы смогут завоевать мировые рынки до того, как американские производители выйдут на масштабы [производства], которые необходимы для конкуренции».

Как указали собеседники издания, в глазах американских властей, помимо чипов для технологий искусственного интеллекта, робототехника стала «следующим полем битвы в технологической конкуренции» с Китаем.

Источники Politico сообщили, что министр торговли США Говард Латник провел встречу с представителями ведущих американских компаний, занимающихся разработкой роботов, а также финансовых институтов. В их числе были представители SpaceX, Boston Dynamics, Siemens, Rockwell Automation, а также банков JPMorgan Chase и Goldman Sachs.

«Мы не хотим, чтобы субсидируемая государством робототехника атаковала нас в Америке. Это та гонка вооружений, которая грядет — наступает эра роботизированного оружия», — привел один из собеседников слова министра.

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