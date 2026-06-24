Рябков назвал «стрельбой себе в ногу» отказ США от авиасообщения с Россией

«Само собой, полеты по маршрутам, занимающим десятки часов — это и дорого, и обременительно. Но прямое авиасообщение — само по себе катализатор контактов, в том числе для бизнеса, — заявил высокопоставленный дипломат. — Поэтому мы продолжаем выступать в пользу возобновления прямого авиасообщения. Здесь вопрос в политической воле. Думаю, что при ее наличии какие-то регуляторные аспекты можно было бы решить достаточно оперативно».