Рябков назвал «стрельбой себе в ногу» отказ США от авиасообщения с Россией

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Никаких сдвигов на протяжении всего времени пребывания у власти администрации Трампа в вопросе о возобновлении прямого авиасообщения с Россией не наблюдается. Об этом заявил «Известиям» заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
«Хочу сказать, что отказ от него стал для американцев стрельбой себе в ногу, — констатировал Рябков. — Они ухудшили конкурентные условия, в которых оперируют их авиаперевозчики по сравнению с авиакомпаниями некоторых других стран, пользующимися правом пролета над российской территорией, имеющими возможность выстраивать оптимальные маршруты».
Отсутствие прямого авиасообщения, «безусловно, осложняет не только контакты между людьми».
«Само собой, полеты по маршрутам, занимающим десятки часов — это и дорого, и обременительно. Но прямое авиасообщение — само по себе катализатор контактов, в том числе для бизнеса, — заявил высокопоставленный дипломат. — Поэтому мы продолжаем выступать в пользу возобновления прямого авиасообщения. Здесь вопрос в политической воле. Думаю, что при ее наличии какие-то регуляторные аспекты можно было бы решить достаточно оперативно».