Юрист Южалин: летом температура в офисе не должна опускаться ниже +20 °C

Закон не регулирует порядок разрешения температурных споров между сотрудниками — например, когда одни замерзают от кондиционера, а другие страдают от духоты. Единственное, что чётко прописано в законодательстве, — это допустимый диапазон температур в офисе в зависимости от сезона.
Как рассказал в беседе с RT Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob, основной документ — СанПиН 1.2.3685−21 (утверждён постановлением главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2).
«Согласно этим правилам, температура воздуха — один из ключевых показателей микроклимата. Допустимые значения зависят от категории работ по энергозатратам организма. Офисные работы чаще всего относятся к категориям Ia или Iб (работа сидя без физического напряжения либо работа сидя, стоя или с ходьбой, сопровождающаяся небольшим физическим напряжением)», — добавил он.
По словам эксперта, в тёплое время года для офисных работ температура воздуха не должна превышать +28 °C и не должна опускаться ниже +20 °C.
«Если температура в офисе укладывается в диапазон от 20 до 28 градусов — формально нарушений нет. Однако именно этот широкий разрыв (целых восемь градусов) и становится причиной разногласий: одному комфортно при +22 °C, другому нужно +26 °C», — пояснил собеседник RT.
Если позволяет обстановка, можно попросить работодателя организовать рабочие места с учётом предпочтений сотрудников — например, сгруппировать в разных помещениях тех, кому нужна прохлада, и тех, кому нужно теплее, посоветовал юрист.
«Но окончательное решение по планировке и организации рабочего пространства остаётся за работодателем», — заключил он.
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