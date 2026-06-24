Юрист Южалин: летом температура в офисе не должна опускаться ниже +20 °C

Закон не регулирует порядок разрешения температурных споров между сотрудниками — например, когда одни замерзают от кондиционера, а другие страдают от духоты. Единственное, что чётко прописано в законодательстве, — это допустимый диапазон температур в офисе в зависимости от сезона.