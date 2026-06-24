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Пентагон заказал у Lockheed Martin ракеты на $8,4 млрд

Минобороны США разместило у корпорации Lockheed Martin заказ на высокоточные ударные ракеты стоимостью $8,4 млрд.

Источник: RT на русском

Минобороны США разместило у корпорации Lockheed Martin заказ на высокоточные ударные ракеты стоимостью $8,4 млрд.

Об этом сообщили в Пентагоне.

По данным ведомства, подписанное дополнение к контракту позволит нарастить производственные мощности. С учётом новых договорённостей общая сумма заказа на ракеты версии Increment One достигла $13,33 млрд.

Соглашение предусматривает выпуск боеприпасов, обеспечение начальной оперативной готовности и проведение опытно-конструкторских работ. Срок исполнения — до конца 2032 финансового года.

Ракеты предназначены для пополнения арсенала армии США и будут направлены на склад Редстоун в штате Алабама.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме сообщил, что американские автомобильные концерны переоборудуют мощности для производства вооружений.

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