Пентагон заказал у Lockheed Martin ракеты на $8,4 млрд

Минобороны США разместило у корпорации Lockheed Martin заказ на высокоточные ударные ракеты стоимостью $8,4 млрд.
Об этом сообщили в Пентагоне.
По данным ведомства, подписанное дополнение к контракту позволит нарастить производственные мощности. С учётом новых договорённостей общая сумма заказа на ракеты версии Increment One достигла $13,33 млрд.
Соглашение предусматривает выпуск боеприпасов, обеспечение начальной оперативной готовности и проведение опытно-конструкторских работ. Срок исполнения — до конца 2032 финансового года.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме сообщил, что американские автомобильные концерны переоборудуют мощности для производства вооружений.