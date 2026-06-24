Депутаты Братска приняли решение по наказам, но вряд ли оно взвешенное и полное

Депутаты ещё некоторое время рассуждали, что важнее — покачать ребёнка на качелях во дворе или всё же дать братчанам возможность ездить в больницы, на работу и на учёбу на общественном транспорте, и согласились с необходимостью моратория, но в усечённом виде. Всё же по одному миллиону рублей депутаты смогут потратить из городского бюджета на пожелания горожан — итого 25 миллионов. Правда, и этих миллионов, как стало понятно из дальнейшего обсуждения, физически не существует, а пока не существует или не будет совсем — тоже непонятно. И надо полагать, что транспорт не единственная сфера городского хозяйства, которая находится в бедственном положении из-за дефицита бюджета. Есть проблемы с уличным освещением, и здесь тоже можно подумать о том, что важнее покачать ребёнка на качелях или идти вечером по освещённым улицам.