Депутаты Братска приняли решение по наказам, но вряд ли оно взвешенное и полное

Напомним, ежегодно депутаты могут потратить 3 миллиона рублей из городского бюджета на пожелания своих избирателей. Отметим, что депутаты не получают эти средства на свой банковский счёт или каким-либо иным способом. Они просто встречаются с жителями своего округа, формируют некий объём работ, а администрация проводит для подрядчиков конкурсы и расплачивается с подрядчиками. Тем не менее, конечно, в умах и памяти братчан то или иное благоустройство дворов или, например, замена окон в школе остаются как доброе дело депутата.
В этом году, в условиях жесточайшего дефицита бюджета, депутатам было предложено взять минимум годовой мораторий на исполнение наказов. В Братске 25 округов, соответственно, на исполнение наказов из городского бюджета требуется 75 миллионов рублей. Многие депутаты, что называется, обиделись. Вероятно, этим и объясняется их неявка на слушания 18 июня.
На слушаниях 23 июня первым взял слово председатель комитета промышленности и транспорта администрации города Братска Руслан Елизарьев, который рассказал о положении муниципального транспорта.
Основание для выезда автобусов и троллейбусов по маршрутам — это свидетельство об осуществлении регулярных перевозок. Оно выдаётся на основании заключённого муниципального контракта, и недоведение лимитов является юридическим основанием для того, чтобы автобусы и троллейбусы оставались в парке, — сообщил Руслан Елизарьев. — Напомню, что проблемы по возмещению выпадающих доходов (т. е. компенсации проезда льготников из регионального бюджета) начались с 2024 года. В 2025 год мы зашли с квартальной задолженностью областного бюджета по перевозке областных льгот, и в этом же году мы подошли к полугодовой задержке. В 2026 году она имеет квартальный размер по задолженности регионального бюджета и четырёхмесячный по городскому бюджету.
По словам председателя комитета промышленности и транспорта, если сейчас не исправить ситуацию, то в ближайшие недели потребуется остановить 10 автобусных маршрутов, окупаемость которых невелика, и один троллейбусный маршрут. Но это даст лишь временную передышку — в сентябре уже не смогут выйти на линию троллейбусы, в октябре не будет уже и автобусного сообщения. Около четырёхсот человек — сотрудники двух муниципальных перевозчиков — останутся без работы, и надо ли говорить, что собрать штат обратно — та ещё проблема. Но сейчас цена вопроса выживания муниципального транспорта — чуть более 40 млн. рублей. Мораторий на наказы позволит высвободить бюджетные средства и направить их на решение транспортной проблемы.
Мы отдаём себе полный отчёт в том, что лимиты не тождественны живым деньгам. Мы сейчас работаем в ручном режиме, договариваясь с поставщиками как топлива, так и запчастей, чтобы они пошли на какие-либо уступки и обеспечили наш транспорт, чтобы тот смог выйти на линию. Но существует абсолютно обоснованный риск того, что с наступлением зимнего периода выход на линию транспорта будет невозможным — предприятия не закупили зимние шины, — сказал Руслан Елизарьев. — Ситуация с общественным транспортом в Братске — это пирамида из спичек, которая стоит вверх ногами, и, вытянув одну спичку, которая символизирует один рубль, можно обрушить всё.
Депутаты ещё некоторое время рассуждали, что важнее — покачать ребёнка на качелях во дворе или всё же дать братчанам возможность ездить в больницы, на работу и на учёбу на общественном транспорте, и согласились с необходимостью моратория, но в усечённом виде. Всё же по одному миллиону рублей депутаты смогут потратить из городского бюджета на пожелания горожан — итого 25 миллионов. Правда, и этих миллионов, как стало понятно из дальнейшего обсуждения, физически не существует, а пока не существует или не будет совсем — тоже непонятно. И надо полагать, что транспорт не единственная сфера городского хозяйства, которая находится в бедственном положении из-за дефицита бюджета. Есть проблемы с уличным освещением, и здесь тоже можно подумать о том, что важнее покачать ребёнка на качелях или идти вечером по освещённым улицам.