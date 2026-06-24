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Сенат США принял резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

Сенат США одобрил резолюцию, которая обязывает президента Дональда Трампа прекратить использование вооруженных сил страны для ведения военной операции против Ирана.

Сенат США одобрил резолюцию, которая обязывает президента Дональда Трампа прекратить использование вооруженных сил страны для ведения военной операции против Ирана.

Как отмечает Bloomberg, Сенат, в котором большинство принадлежит республиканцам, разошелся с позицией Дональда Трампа по вопросу о внешнеполитическом конфликте. За резолюцию проголосовали 50 сенаторов, против — 48. В числе поддержавших документ было четверо республиканцев.

Ранее резолюцию приняла Палата представителей. Она обязывает президента США прекратить боевые действия против Ирана, если Конгресс не проголосует за разрешение дальнейших атак. Закон 1973 года не позволяет президенту наложить вето на документ.

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