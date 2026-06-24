Сенат США принял резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

Как отмечает Bloomberg, Сенат, в котором большинство принадлежит республиканцам, разошелся с позицией Дональда Трампа по вопросу о внешнеполитическом конфликте. За резолюцию проголосовали 50 сенаторов, против — 48. В числе поддержавших документ было четверо республиканцев.