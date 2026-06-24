Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Жириновского не планирует участвовать в выборах в Госдуму

Дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко не планирует участвовать в выборах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, управляющая благотворительным фондом его имени, Анастасия Боцан-Харченко сообщила РИА Новости, что не планирует участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.

«Нет, не планирую», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.

ЛДПР — старейшая российская партия, изначально формировавшаяся как центристское и правопопулистское объединение. Первое собрание инициативной группы по ее организации, состоявшей из девяти человек, в том числе основателя партии Владимира Жириновского, прошло 13 декабря 1989 года в Москве. С 31 марта 1990 года ЛДПР возглавлял Жириновский.

В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. Слуцкий 18 мая того же года был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше