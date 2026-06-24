Дочь Жириновского не планирует участвовать в выборах в Госдуму

«Нет, не планирую», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.
ЛДПР — старейшая российская партия, изначально формировавшаяся как центристское и правопопулистское объединение. Первое собрание инициативной группы по ее организации, состоявшей из девяти человек, в том числе основателя партии Владимира Жириновского, прошло 13 декабря 1989 года в Москве. С 31 марта 1990 года ЛДПР возглавлял Жириновский.
В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. Слуцкий 18 мая того же года был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии.