Дочь Жириновского не планирует участвовать в выборах в Госдуму

В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. Слуцкий 18 мая того же года был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии.