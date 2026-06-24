Ким Чен Ын сообщил об оснащении флота КНДР ядерным оружием

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что программа по оснащению военно-морских сил страны ядерным оружием успешно реализуется в соответствии с планом, сообщает ЦТАК.
По его словам, военно-морские силы Северной Кореи активно развиваются и уже превратились в полноценный род войск, обладающий стратегическими возможностями. Он подчеркнул, что процесс оснащения флота ядерным оружием идет строго по намеченному графику и является важнейшим стратегическим направлением.
При этом Ким Чен Ын отметил, что флагманский эсминец «Чвэ Хён» представляет собой передовую боевую систему, способную эффективно выполнять оперативные задачи в любых условиях и акваториях.
Накануне лидер Северной Кореи также посетил с дочерью ходовые испытания эсминца «Кан Гон».