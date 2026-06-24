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Ким Чен Ын сообщил об оснащении флота КНДР ядерным оружием

Ким Чен Ын заявил об успешной реализации программы по оснащению ВМС страны ядерным оружием.

Источник: Аргументы и факты

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что программа по оснащению военно-морских сил страны ядерным оружием успешно реализуется в соответствии с планом, сообщает ЦТАК.

По его словам, военно-морские силы Северной Кореи активно развиваются и уже превратились в полноценный род войск, обладающий стратегическими возможностями. Он подчеркнул, что процесс оснащения флота ядерным оружием идет строго по намеченному графику и является важнейшим стратегическим направлением.

При этом Ким Чен Ын отметил, что флагманский эсминец «Чвэ Хён» представляет собой передовую боевую систему, способную эффективно выполнять оперативные задачи в любых условиях и акваториях.

Накануне лидер Северной Кореи также посетил с дочерью ходовые испытания эсминца «Кан Гон».

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