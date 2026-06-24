Рябков назвал стрельбой в ногу отказ США от прямого авиасообщения с РФ

Напомним, весной 2022 года авиасообщение между Россией и США прекратилось из-за ухудшения отношений и санкций. В марте американцы закрыли своё небо для российских самолётов, и Россия ответила тем же. Ранее глава Росавиации заявил, что РФ готова к возобновлению прямого авиасообщения с США. По его словам, с российской стороны препятствий для восстановления рейсов нет.