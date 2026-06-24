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Рябков назвал стрельбой в ногу отказ США от прямого авиасообщения с РФ

Разрыв прямого авиасообщения между Россией и США обернулся потерями для американской авиационной отрасли и ослабил позиции её перевозчиков на международных маршрутах. Как заявил газете «Известия» замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на форуме «Примаковские чтения», для США это стало «стрельбой в ногу».

Источник: Life.ru

«Они ухудшили конкурентные условия, в которых оперируют их авиаперевозчики, по сравнению с авиакомпаниями некоторых других стран, пользующимися правом пролёта над российской территорией, имеющими возможность выстраивать оптимальные маршруты», — сказал он.

Рябков связал значение прямых перелётов не только с оптимизацией. Он указал, что наличие регулярного воздушного сообщения способствует развитию коммерческих связей, деловой активности и личных контактов между гражданами двух стран. Замминистра считает возможным восстановление авиасообщения, но ключевым фактором остаётся готовность Вашингтона принять политическое решение.

Напомним, весной 2022 года авиасообщение между Россией и США прекратилось из-за ухудшения отношений и санкций. В марте американцы закрыли своё небо для российских самолётов, и Россия ответила тем же. Ранее глава Росавиации заявил, что РФ готова к возобновлению прямого авиасообщения с США. По его словам, с российской стороны препятствий для восстановления рейсов нет.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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