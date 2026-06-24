Штурмовик рассказал, как уничтожил блиндаж с наемниками ВСУ в ДНР

«Я зашел в сам населенный пункт Приют и закрепился в одном из домов в центре села. Пока приходил в себя, услышал голоса противников, но не на нашем языке, не на русском. Они меня заметили на дистанции около 20−30 метров. Но я среагировал быстрее, чем они, и получилось их уничтожить. Это были украинцы, на них были шевроны с флагами и их повязки (тактические знаки ВСУ — ред.). У них вся экипировка и оружие были иностранного производства», — рассказал Тайван.