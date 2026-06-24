Штурмовик рассказал, как уничтожил блиндаж с наемниками ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Штурмовик 102-го гвардейского полка группировки ВС РФ «Центр» с позывным Тайван рассказал, как уничтожил блиндаж с иностранными наемниками ВСУ в районе населенного пункта Приют в ДНР после его освобождения.
Минобороны 12 июня сообщало, что в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Приют в ДНР.
«Я зашел в сам населенный пункт Приют и закрепился в одном из домов в центре села. Пока приходил в себя, услышал голоса противников, но не на нашем языке, не на русском. Они меня заметили на дистанции около 20−30 метров. Но я среагировал быстрее, чем они, и получилось их уничтожить. Это были украинцы, на них были шевроны с флагами и их повязки (тактические знаки ВСУ — ред.). У них вся экипировка и оружие были иностранного производства», — рассказал Тайван.
По словам бойца, он получил ранения и контузию во время дальнейших действий по освобождению населенного пункта Приют, после чего командование приказало выходить на эвакуацию.
«Во время выхода к точке мною был замечен блиндаж. Я приблизился, посидел возле него, и услышал, что там есть какие-то движения и работает рация. До двух противников там точно было, потому что были разные голоса. И голоса не наши даже, и не украинский разговор. Речь мне незнакомая была, иностранная речь. Закинул туда две гранаты и уничтожил», — добавил Тайван.
Он также отметил, что полученные ранения не помешали ему решительно действовать при обнаружении противника.