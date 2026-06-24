Раненый боец «Центра» вывел из-под удара дрона ВСУ группу мирных жителей

​По словам военнослужащего, после встречи с группой мирных жителей из города Родинское в ДНР, подготовленных к эвакуации, российские бойцы начали выводить их в сторону Димитрова. Маршрут проходил через лесополосы, поскольку в районе активно работали разведывательные беспилотники боевиков ВСУ. При подходе к противотанковому рву группа столкнулась с украинским FPV-дроном и была вынуждена ускорить движение, чтобы как можно быстрее преодолеть опасный участок местности и вывести гражданских из зоны наблюдения.