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Раненый боец «Центра» вывел из-под удара дрона ВСУ группу мирных жителей

Боец Гура рассказал, что был ранен дроном при эвакуации жителей Родинского.

Источник: © РИА Новости

​ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Военнослужащий 5-го комендантского полка 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» Назарий Гура рассказал РИА Новости, как получил ранение от украинского FPV-дрона во время эвакуации мирных жителей, но продолжил выводить людей, среди которых были дети.

​По словам военнослужащего, после встречи с группой мирных жителей из города Родинское в ДНР, подготовленных к эвакуации, российские бойцы начали выводить их в сторону Димитрова. Маршрут проходил через лесополосы, поскольку в районе активно работали разведывательные беспилотники боевиков ВСУ. При подходе к противотанковому рву группа столкнулась с украинским FPV-дроном и была вынуждена ускорить движение, чтобы как можно быстрее преодолеть опасный участок местности и вывести гражданских из зоны наблюдения.

​ «За мной шел мальчик лет десяти и остальные гражданские. Дрон завис над насыпью, заметил нашу группу и начал преследовать именно меня. Я пытался уйти от него, но он продолжал идти следом», — вспоминает боец.

​По его словам, укрыться удалось в танковом рву, однако беспилотник пикировал вслед за ним.

​ «Я скатился в ров, дрон нырнул за мной. В последний момент резко ушел в сторону, но взрыв все равно произошел рядом. Получил ранение», — рассказал собеседник агентства.

​Несмотря на полученную травму, военнослужащий продолжил выполнять задачу.

​ «После взрыва я поднялся наверх и увидел еще один опасный предмет на пути эвакуируемых. Нужно было предупредить людей, чтобы никто не пострадал. Затем дождался, пока вся группа соберется», — отметил он.

​Гура рассказал, что мирные жители помогли ему оказать первую помощь прямо на месте.

​ «Гражданские перевязали меня, помогли с обезболивающим. После этого мы еще около часа оставались в укрытии, поскольку противник продолжал наблюдение с беспилотников», — сказал боец.

Город Родинское в ДНР был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады. Об этом 27 декабря 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук.