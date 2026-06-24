Боец рассказал о подготовке операторов дронов

«Самое важное — это теория. Теория всегда на первом месте: 80% — теория и 20% — полет. С чего мы начинали, это части дрона — какие антенны используем, какие передатчики, какие пропеллеры, какие рамы, какие фюзеляжи, какие АКБ, в общем, всю базу, какие прошивки мы делаем, какие программы для этого используем», — сказал Султанов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.