Боец рассказал о подготовке операторов дронов

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Студент третьего курса Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий Иниль Султанов, который взял академический отпуск и пошел служить в войска беспилотных систем, рассказал, насколько тщательную подготовку проходят будущие операторы дронов ВС РФ.
«Самое важное — это теория. Теория всегда на первом месте: 80% — теория и 20% — полет. С чего мы начинали, это части дрона — какие антенны используем, какие передатчики, какие пропеллеры, какие рамы, какие фюзеляжи, какие АКБ, в общем, всю базу, какие прошивки мы делаем, какие программы для этого используем», — сказал Султанов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он добавил, что после окончания спецоперации планирует завести семью, доучиться и работать по гражданской специальности.
Султанов принял участие в видеомосте, который провели военнослужащие подразделения войск беспилотных систем в составе группировки войск «Центр» с представителями учебных заведений Оренбургской области.
Бойцы рассказали о службе и выполнении задач в зоне СВО, о том, как решили пойти служить, а также поделились историями боевой работы. Операторы дронов продемонстрировали разные типы беспилотников и свое умение управлять ими.