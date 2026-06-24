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Эпидемиолог заявил об отсутствии в России природных очагов мелиоидоза

Природных очагов бактерии, вызывающей мелиоидоз, на территории России не существует.

Источник: RT на русском

Природных очагов бактерии, вызывающей мелиоидоз, на территории России не существует.

Об этом РИА Новости сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

По словам Шахмарданова, сегодня нет данных о существовании в стране природных очагов Burkholderia pseudomallei — бактерии-возбудителя. Вероятность формирования постоянного источника инфекции он оценил как крайне низкую.

Врач пояснил, что для устойчивой циркуляции возбудителя в России отсутствуют необходимые климатические условия.

«Обнаружение завозного случая не означает появления нового инфекционного риска для населения», — добавил эксперт.

23 июня в России был зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, которая вернулась из Таиланда.