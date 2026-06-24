Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров по Украине

Источник напомнил, что именно в Стамбуле в 2022 году сторонам удалось выйти на наиболее предметные договоренности с начала конфликта. По его словам, Турция и в дальнейшем готова содействовать любым дипломатическим инициативам, которые могут приблизить урегулирование.