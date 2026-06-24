Врач Евсикова: попавшее в ухо насекомое может повредить барабанную перепонку

«Если насекомое залезло в ухо, нужно постараться не паниковать и попытаться извлечь его самостоятельно. При небольшом размере насекомого можно попробовать “выманить” его на свет. Для этого следует выпрямить наружный слуховой проход: взрослому нужно оттянуть ушную раковину назад и вверх, а ребёнку до семи лет — назад и вниз, после чего посветить в ухо фонариком. Есть вероятность, что насекомое само выползет на свет», — объяснила специалист.