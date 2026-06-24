Врач Евсикова: попавшее в ухо насекомое может повредить барабанную перепонку

Попадание насекомого в ухо может быть опасно для здоровья, поскольку его лапки и челюсти способны повредить кожу наружного слухового прохода, что повышает риск развития воспалительного процесса. Кроме того, насекомое способно повредить барабанную перепонку, что может повлечь за собой ухудшение слуха.
Об этом рассказала в беседе с RT врач-оториноларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Марина Евсикова.
«Если насекомое залезло в ухо, нужно постараться не паниковать и попытаться извлечь его самостоятельно. При небольшом размере насекомого можно попробовать “выманить” его на свет. Для этого следует выпрямить наружный слуховой проход: взрослому нужно оттянуть ушную раковину назад и вверх, а ребёнку до семи лет — назад и вниз, после чего посветить в ухо фонариком. Есть вероятность, что насекомое само выползет на свет», — объяснила специалист.
Если насекомое крупное, активно шевелится или человек испытывает сильное беспокойство, рекомендуется лечь на бок, противоположный «пострадавшему» уху, и закапать в слуховой проход три-четыре капли вазелинового масла: оно перекрывает насекомому доступ к кислороду, что приводит к его гибели, посоветовала врач.
«Нужно полежать в таком положении четыре-пять минут, затем сесть и наклонить голову так, чтобы ухо с насекомым оказалось у плеча. Если насекомое небольшого размера, оно может выйти наружу вместе с маслом. В случае если оно осталось в ухе, необходимо обратиться к врачу-оториноларингологу для его извлечения», — добавила эксперт.
Не следует пытаться самостоятельно доставать насекомое с помощью подручных средств, например таких, как ватные палочки или пинцет, подчеркнула собеседница RT.
«Подобные действия могут привести к травмированию кожи слухового прохода или барабанной перепонки, а также к проталкиванию насекомого глубже в узкую костную часть слухового канала. Кроме того, существует риск удалить лишь фрагмент насекомого, что увеличит вероятность инфицирования окружающих тканей», — заключила она.
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