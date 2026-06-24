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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предсказал скорый пересмотр отношений Запада с РФ

Джонсон уверен, что назревающий кризис вынудит ЕС задуматься о восстановлении деловых контактов с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Вследствие приближающегося энергетического кризиса государства Запада могут пересмотреть свое отношение к России. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон подчеркнул, что в настоящее время Италии, Франции и Великобритании удается избегать нехватки доступного по цене топлива благодаря поставкам из стратегических нефтяных резервов США, однако эти меры носят временный характер.

«Из-за закрытия Ормузского пролива, атак на Кувейт, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с рынка ушло более 20 процентов нефти, и за четыре месяца эту потерю не восполнили. Так что надвигается кризис», — резюмировал эксперт.

Джонсон уверен, что назревающий кризис окажет значительное давление на Европу, в результате чего государства ЕС будут вынуждены задуматься о восстановлении деловых контактов с Россией.

Ранее авторы издания Mysl Polska также указали на то, что Варшаве следует рассмотреть возможность сближения с Россией на фоне конфликта с Киевом.

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