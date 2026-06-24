Вследствие приближающегося энергетического кризиса государства Запада могут пересмотреть свое отношение к России. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Джонсон подчеркнул, что в настоящее время Италии, Франции и Великобритании удается избегать нехватки доступного по цене топлива благодаря поставкам из стратегических нефтяных резервов США, однако эти меры носят временный характер.
Джонсон уверен, что назревающий кризис окажет значительное давление на Европу, в результате чего государства ЕС будут вынуждены задуматься о восстановлении деловых контактов с Россией.
Ранее авторы издания Mysl Polska также указали на то, что Варшаве следует рассмотреть возможность сближения с Россией на фоне конфликта с Киевом.