Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские ведомства проанализируют риски эксплуатации праворульных автомобилей

Межведомственная оценка рисков участия в дорожном движении машин с правым рулём стартовала в России.

Межведомственная оценка рисков участия в дорожном движении машин с правым рулём стартовала в России.

Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве транспорта.

К работе, помимо самого Минтранса, присоединились МВД, Минпромторг и ФГУП «НАМИ». Специалисты проведут комплексный анализ и на основе полученных данных сформируют соответствующие предложения.

Поручение оценить риски содержится в утверждённом правительством плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года.

Результаты проверки ведомства должны представить в виде доклада до 2028 года.

Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Попов сообщил, что камеры на дорогах могут принять пассажира машины с правым рулём за её водителя.