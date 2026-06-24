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Дроноводы «Севера» поразили восемь укреплений ВСУ в Сумской области

Расчет дронов «Молния-2» уничтожил восемь укреплений ВСУ в Сумской области.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 24 июн — РИА Новости. Расчет крылатых ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Север» успешно поразил 8 укреплений ВСУ на Сумском направлении, пять из которых являлись пунктами управления БПЛА, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Кредо.

«Расчет крылатых дронов “Молния-2” из 352-го полка за последнюю неделю успешно поразил 8 укреплений противника в Сумской области. Пять из них являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами», — сообщил Кредо.

По словам военнослужащего, это позволило минимизировать присутствие вражеских беспилотников на территории создания буферной зоны.

«Дрон “Молния-2”, который способен нести до восьми килограммов боезаряда, идеально подходит для уничтожения укрепленных объектов. Операторы беспилотников группировки войск “Север” круглосуточно проводят воздушную разведку и нейтрализуют вражеские укрепления и живую силу», — добавил он.

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