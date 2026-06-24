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В Индонезии рассказали о новых возможностях для российских производителей

Картасасмита: российские производители получат новые возможности в Индонезии.

Источник: © РИА Новости

ДЖАКАРТА, 24 июн — РИА Новости. Российские производители получат новые возможности для работы на индонезийском рынке после вступления в силу соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.

По его словам, соглашение создаст дополнительные стимулы как для индонезийских компаний, работающих на российском рынке, так и для российских инвесторов и производителей, заинтересованных в выходе на рынок крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии.

«После подписания соглашения появятся послабления, стимулы и меры поддержки, которые смогут распространяться на продукцию, ввозимую инвесторами из Индонезии в Россию, а также российскими инвесторами в Индонезию», — отметил Картасасмита.

По словам министра, наибольший эффект от соглашения получат отрасли, для которых сразу после его вступления в силу будут действовать нулевые тарифы.

Среди них — продукты питания и переработанная пищевая продукция, химическая и фармацевтическая промышленность, пластмассы, каучук, текстиль, обувь, мебель, металлургия и автомобилестроение. Кроме того, выгоду получат производители электроники, машин и оборудования, транспортных средств, комплектующих и другой промышленной продукции.

Министр подчеркнул, что Индонезия может стать для стран Евразии своеобразными воротами на рынок АСЕАН, объединяющий более 670 миллионов человек.

«Индонезия предлагает привлекательную экономическую силу и является своего рода “старшим братом” в регионе АСЕАН. Поэтому страны Евразии могут использовать Индонезию как входные ворота в АСЕАН», — заявил он.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией завершились в 2025 году, а в мае 2026 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения.

Индонезия в 2026 году выступит страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге.