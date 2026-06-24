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Жертве телефонных мошенников вернули почти 15 млн рублей в Приамурье

Совместная операция полиции и ФСБ позволила вернуть жительнице Амурской области почти 15 млн рублей, похищенных телефонными аферистами.

Источник: RT на русском

Совместная операция полиции и ФСБ позволила вернуть жительнице Амурской области почти 15 млн рублей, похищенных телефонными аферистами.

Об этом сообщили в управлении МВД по Амурской области.

Инцидент произошёл в апреле. Жительнице Шимановска позвонил неизвестный под видом сотрудника портала «Госуслуги». В ходе разговора женщину убедили снять все сбережения и передать их прибывшему курьеру.

«Под давлением другого собеседника потерпевшая сняла 14 млн 850 тыс. рублей и передала их прибывшему курьеру», — говорится в сообщении ведомства.

Посредника задержали в Магадане. Им оказался 22-летний уроженец Кемеровской области, который перемещался по стране и забирал наличные у обманутых граждан. К моменту задержания денег у него уже не было. Позднее в Москве силовики вышли на второго подозреваемого.

Изъятые у него средства в полном объёме возвращены владелице. В отношении курьера возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нижнем Новгороде пенсионерка стала жертвой мошенников и передала их курьерам 3,5 млн рублей.