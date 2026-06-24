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Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Пензенской области

Мельниченко: в Пензенской области сбили беспилотник ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. БПЛА ВСУ сбит в Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Сегодня ночью на территории Пензенской области силами ПВО Минобороны РФ уничтожен вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram-канале.

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