Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Пензенской области

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. БПЛА ВСУ сбит в Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«Сегодня ночью на территории Пензенской области силами ПВО Минобороны РФ уничтожен вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram-канале.
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