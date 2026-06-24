Депутат Ивлев связал попытки СБУ усилить вербовку граждан РФ с провалами ВСУ

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении двойного теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Задержаны две женщины, доставлявшие в город-курорт по указанию из Киева мощные бомбы. При этом украинские спецслужбы планировали превратить женщин в смертниц.
«Не имея военного успеха на поле боя, киевский режим наращивает попытки украинских спецслужб по вовлечению граждан России, особенно подростков и молодежи, в диверсионную деятельность. При этом активно используются социальные сети и мессенджеры, часто под видом мошеннических схем и разводок. Подобные инциденты фиксируются в различных регионах нашей страны», — сказал Ивлев.
Депутат также поблагодарил российские спецслужбы и правоохранительные органы за то, что они регулярно предотвращают диверсии и теракты. Он призвал россиян не поддаваться украинской пропаганде, а также помнить об ответственности за работу против своей страны.