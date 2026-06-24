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Депутат Ивлев связал попытки СБУ усилить вербовку граждан РФ с провалами ВСУ

Парламентарий поблагодарил российские спецслужбы и правоохранительные органы за то, что они регулярно предотвращают диверсии и теракты.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Украинские спецслужбы пытаются активизировать работу по вербовке граждан РФ для совершения терактов в связи с постоянными провалами ВСУ на поле боя. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении двойного теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Задержаны две женщины, доставлявшие в город-курорт по указанию из Киева мощные бомбы. При этом украинские спецслужбы планировали превратить женщин в смертниц.

«Не имея военного успеха на поле боя, киевский режим наращивает попытки украинских спецслужб по вовлечению граждан России, особенно подростков и молодежи, в диверсионную деятельность. При этом активно используются социальные сети и мессенджеры, часто под видом мошеннических схем и разводок. Подобные инциденты фиксируются в различных регионах нашей страны», — сказал Ивлев.

Депутат также поблагодарил российские спецслужбы и правоохранительные органы за то, что они регулярно предотвращают диверсии и теракты. Он призвал россиян не поддаваться украинской пропаганде, а также помнить об ответственности за работу против своей страны.

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