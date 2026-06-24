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Пентагон заказал высокоточные ударные ракеты на $8,4 млрд

Пентагон заказал у Lockheed Martin высокоточные ракеты на дополнительные $8,4 млрд.

Источник: Аргументы и факты

Оборонно-промышленный гигант США, компания Lockheed Martin, подписала контракт с Пентагоном на сумму около 8,4 млрд долларов. Договор предусматривает увеличение выпуска и поставок высокоточных ударных ракет для пополнения арсенала армии США, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в заявлении, общая стоимость заказа на ракеты версии Increment One после заключения дополнительного соглашения составила 13,33 млрд долларов.

Эта сумма включает в себя производство и поставку ракет, обеспечение их начальной оперативной готовности, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до конца 2032 финансового года.

Производство ракет будет осуществляться с последующим складированием на базе Редстоун в штате Алабама.

Ранее Центр стратегических и международных исследований также оценил расходы США на операцию против Ирана как минимум в 40 миллиардов долларов.

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