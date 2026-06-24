Глава Советского района Новосибирска ушел с поста

Глава администрации Советского района Новосибирска Евгений Герасимов уходит с занимаемого поста. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Причиной назван переход на другую работу. С 24 июня обязанности главы района временно исполняет первый заместитель Денис Таранов.
Напомним, на аппаратном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил подготовить новый дизайн-проект площади перед вокзалом Новосибирск-Главный по мотивам проекта 1930-х годов. На территории планируют улучшить навигацию и установить электронные табло для удобства пассажиров.