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Захарова: уран по сделке Украины и Британии может попасть в третью страну

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что уран, который планируется поставлять Украине в рамках сделки с Великобританией, может попасть на завод в третьей стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что уран, который планируется поставлять Украине в рамках сделки с Великобританией, может попасть на завод в третьей стране.

«Допускаем, что физически уран будет поставляться не на Украину, а на один из заводов по производству ядерного топлива — вероятнее всего, компании Westinghouse — в третьей стране», — сказала госпожа Захарова в разговоре с «РИА Новости».

Westinghouse — американская электротехническая и ядерная компания в области атомной энергетики. Она проектирует атомные электростанции, производит для них ядерное топливо и обслуживает реакторы по всему миру.

Ранее в этом месяце уходящий британский премьер-министр Кир Стармер объявил о плане передачи компанией Urenco обогащенного урана украинскому «Энергоатому» для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет. На реализацию соглашения выделят около 210 млн фунтов стерлингов ($280 млн).

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