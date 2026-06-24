Юрист Русяев: в ряде случаев дача может быть изъята за долги по кредитам

«Ст. 446 Гражданского процессуального кодекса выводит из-под взыскания то жильё, которое для человека и его семьи остаётся единственным пригодным для жизни, вместе с земельным участком под ним. Правило работает, когда речь о квартире или доме, где вы прописаны и реально живёте, а другого жилья у вас нет. Дача в привычном понимании под защиту не подпадает, так как остаётся вторым объектом недвижимости. На неё пристав вправе наложить арест, провести оценку и выставить на торги в счёт погашения долга перед банком», — добавил эксперт.