Юрист Русяев: в ряде случаев дача может быть изъята за долги по кредитам

Дачу за долги по кредитам забрать действительно могут, и происходит это чаще, чем должники ожидают. Граница проходит по одному обстоятельству: является ли дача единственным местом для постоянного проживания человека, объяснил в беседе с RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.
«Ст. 446 Гражданского процессуального кодекса выводит из-под взыскания то жильё, которое для человека и его семьи остаётся единственным пригодным для жизни, вместе с земельным участком под ним. Правило работает, когда речь о квартире или доме, где вы прописаны и реально живёте, а другого жилья у вас нет. Дача в привычном понимании под защиту не подпадает, так как остаётся вторым объектом недвижимости. На неё пристав вправе наложить арест, провести оценку и выставить на торги в счёт погашения долга перед банком», — добавил эксперт.
Запускается этот механизм не самим банком, подчеркнул Русяев.
«Сначала кредитор идёт в суд, получает исполнительный лист и передаёт его в службу судебных приставов. Дальше работает пристав. Он обязан соблюдать соотносимость суммы долга и применяемых мер, о которой говорит ст. 4 закона об исполнительном производстве. За долг 30 тыс. рублей участок стоимостью несколько миллионов с молотка не уйдёт. Сначала взыскание обращают на деньги и счета, и только при их нехватке доходит до недвижимости», — объяснил специалист.
Когда человек постоянно живёт именно на даче, зарегистрирован там и иного жилья не имеет, такой дом получает тот же иммунитет, что и городская квартира, подчеркнул юрист.
«В 2024 году Верховный суд расширил это толкование и признал единственным жильём даже строение без формального статуса жилого, если гражданин действительно в нём проживает», — напомнил эксперт.
При этом он отметил, что полностью неприкосновенным иммунитет тоже не остаётся.
«Конституционный суд в постановлении от 26 апреля 2021 года № 15-П допустил взыскание на единственное жильё, если оно явно избыточно по площади и стоимости, с предоставлением должнику замещающего жилья по нормам социального найма», — добавил Русяев.
Если дача оформлена в ипотеку или заложена под кредит, её заберут вне зависимости от того, единственная она или нет, заключил он.
Ранее дачников предупредили о последствиях за неуплату членских взносов.