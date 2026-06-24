Глава Тувы сдал документы для участия в выборах на новый срок

КРАСНОЯРСК, 24 июня. /ТАСС/. Действующий глава Тувы Владислав Ховалыг подал в избирательную комиссию документы для регистрации на выборы главы региона. Об этом он сообщил в своем канале в «Максе».
«Подал документы в избирательную комиссию РТ для участия в выборах главы Республики Тыва. Благодарю соратников из “Единой России” за доверие. Поддержка президента и решение однопартийцев — это прежде всего обязательство работать дальше с полной отдачей», — написал Ховалыг.
20 июня региональное отделение партии «Единая Россия» на конференции в Туве поддержало кандидатуру Ховалыга для выдвижения на губернаторских выборах в сентябре 2026 года. Выборы пройдут 20 сентября.
Ховалыг родился в 1967 году. Был мэром Кызыла с 2008 по 2018 год. В 2021 году избран главой Тувы.