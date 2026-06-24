Сальдо: Херсонская область полностью или частично обесточена

Все муниципальные округа Херсонской области полностью или частично остались без электричества.
Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
По его словам, энергетики и аварийные службы уже приступили к восстановительным работам.
«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал губернатор.
Ранее сообщалось, что Севастополь временно обесточен после удара ВСУ.
Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.Читать дальше