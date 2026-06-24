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Сальдо: Херсонская область полностью или частично обесточена

Все муниципальные округа Херсонской области полностью или частично остались без электричества.

Все муниципальные округа Херсонской области полностью или частично остались без электричества.

Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, энергетики и аварийные службы уже приступили к восстановительным работам.

«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что Севастополь временно обесточен после удара ВСУ.

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