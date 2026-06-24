Токаев выступил на круглом столе «Казахстан — ЕС»

«Сегодня Европейский Союз является нашим крупнейшим торговым и инвестиционным партнером, на долю которого приходится почти половина всех прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Казахстан. Только в прошлом году двусторонний товарооборот превысил $45 млрд. Этот успех получил международное признание. Согласно последнему докладу ЮНКТАД о мировых инвестициях, Казахстан занимает первое место в Центральной Азии по привлечению прямых иностранных инвестиций и остается лидером на постсоветском пространстве и среди развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. В Казахстане успешно работают около 4000 европейских компаний. Многие из них, в том числе Airbus, Polpharma Group, Air Liquide Group, Škoda Group и Alstom, являются надежными партнерами на протяжении десятилетий. Мы также рады приветствовать новое поколение европейских инвесторов, в число которых входят компании Roca Group, Inditex, Maersk, Dewulf и Damen Shipyards Group», — сказал Токаев.
Президент отметил, что по итогам визита планируется подписание коммерческих соглашений на сумму свыше $12 млрд.
По словам главы государства, это подтверждает переход сотрудничества Казахстана и Евросоюза от обсуждения стратегических инициатив к реализации конкретных проектов.
Также президент рассказал о достигнутых за последние годы экономических результатах страны и проводимых системных реформах, которые способствовали этим изменениям.
«Экономика Казахстана продолжает демонстрировать устойчивость и динамизм. В прошлом году экономический рост нашей страны достиг 6,5%, что в два раза превышает темпы прогнозируемого глобального роста по данным МВФ. Наш ВВП превысил $305 млрд, а ВВП на душу населения — $15 тыс. По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году объем экономики страны достигнет $360 млрд. На долю малых и средних предприятий в настоящее время приходится около 40% нашей экономики, почти 70% инвестиций в основной капитал обеспечивается за их счет. В основе этих достижений лежат комплексные структурные реформы. Казахстан переживает масштабный процесс политической и экономической модернизации, направленный на создание более прозрачной, конкурентоспособной и благоприятной для инвесторов экономики. Мы укрепили демократические институты, усовершенствовали систему сдержек и противовесов, усилили верховенство закона и расширили защиту прав человека. Строгое соблюдение принципа “Закон и Порядок” стало краеугольным камнем нашей внутренней политики. Исторический общенациональный референдум в Казахстане также способствовал созданию современной институциональной базы для защиты прав и интересов инвесторов. Национальная цифровая инвестиционная платформа теперь работает как полностью интегрированное “единое окно” для инвесторов, а Инвестиционный совет обеспечивает эффективное решение вопросов, связанных с инвестициями. Мы также внедряем новые стимулы, в том числе визовую программу Altyn Visa, которая устанавливает обширные налоговые и миграционные льготы для международных инвесторов. Одним словом, Казахстан предлагает то, что инвесторы ценят больше всего, — политическую стабильность, макроэкономическую устойчивость, открытую экономику и твердую приверженность рыночным реформам», — подчеркнул он.
Глава государства подробно представил ключевые направления дальнейшего взаимодействия.
В частности, президент отметил, что Казахстан намерен укреплять свою роль регионального транспортно-логистического узла, обеспечивающего связь между Европой, Центральной Азией, Китаем, Кавказом и странами Ближнего Востока.
«Мы вкладываем значительные средства в инфраструктуру, включая строительство тысяч километров новых железных дорог и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Эти усилия органично вписываются в стратегию Европейского Союза Global Gateway, превращая Средний коридор в ключевую и устойчивую магистраль для безопасного евроазиатского сообщения. Модернизация транспортной инфраструктуры уже принесла впечатляющие результаты. За последние шесть лет объемы грузоперевозок по этому маршруту выросли в пять раз — с 0,8 млн до 4,1 млн тонн в год. Наша цель — увеличить его пропускную способность до 10 млн тонн. Этот рубеж укрепит наши позиции в качестве важнейшей транспортной артерии в мировой логистике. Для поддержания этой динамики Казахстан за последние 15 лет инвестировал более $35 млрд в транспортную и логистическую инфраструктуру. Сегодня порты Актау и Курык на берегу Каспийского моря служат важными воротами для международного транзита», — отметил Токаев.
Президент положительно оценил подписанные в ходе форума соглашения почти на $1 млрд между Банком развития Казахстана, Европейским инвестиционным банком и банковским синдикатом с участием Commerzbank, JPMorgan Chase Bank и Standard Chartered Bank. Документы предусматривают финансирование проектов в сфере логистической инфраструктуры при гарантийной поддержке MIGA.
Глава государства также подчеркнул, что Казахстан готов к расширению сотрудничества с европейскими партнерами в сфере поставок критически важных минералов.
«Казахстан готов поставлять 21 из 34 минералов, включенных в перечень критически важных сырьевых ресурсов ЕС. Чтобы максимально использовать этот потенциал, мы предлагаем модель сотрудничества по схеме “офтейк”. Это будет способствовать развитию внутренней переработки и созданию производств с высокой добавленной стоимостью. Результатом этого партнерства станет создание Регионального исследовательского центра по редкоземельным металлам. В то же время Казахстан по-прежнему привержен продвижению глобального энергетического перехода. Как известно, наша страна является крупнейшим в мире производителем урана, обеспечивающим около 40% мирового спроса. Наряду со значительными запасами нефти, газа и угля, мы активно развиваем проекты по производству “зеленого” водорода. Кроме того, на территории Казахстана находятся значительные неразработанные запасы лития, никеля, ванадия и кобальта. В конечном итоге, мы предлагаем нашим партнерам прагматичную формулу: “инвестиции и технологии в обмен на доступ к стратегическим ресурсам” в полном соответствии с европейскими стандартами», — заявил он.
Кроме того, президент отметил, что страна продолжает укреплять свои позиции как надежный партнер Европейского союза и один из ключевых поставщиков энергоресурсов.
«За прошедший год доля казахстанской сырой нефти, поставляемой на европейский рынок, составила почти 13%. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность расширению сотрудничества с европейскими партнерами, направленного на увеличение объемов поставок и укрепление региональной энергетической безопасности. В связи с этим обеспечение стабильной и надежной работы Каспийского трубопроводного консорциума остается важнейшим стратегическим приоритетом», — подчеркнул Токаев.
Глава государства подчеркнул, что промышленность остается одним из ключевых драйверов экономики Казахстана, способствуя ее устойчивому развитию и диверсификации.
«За последний год доля производственного сектора в нашем ВВП составила почти 27%. Мы запустили более 190 новых производственных линий. Заслуживает высокой оценки тот факт, что европейские компании активно участвуют в развитии нашей промышленности. Экономическое сотрудничество Казахстана и ЕС претерпело фундаментальные изменения, сместившись в сторону глубокой локализации и интеграции производственных цепочек с высокой добавленной стоимостью. Эти примеры демонстрируют значительный потенциал казахско-европейской промышленной кооперации. В этом контексте хочу особо отметить вклад европейских финансовых институтов, в первую очередь Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)», — сказал он.
Президент заявил, что развитие города Алатау как «умного города» создает значительный потенциал для привлечения инвестиций в криптоиндустрию, инновационные проекты и высокотехнологичные компании.
Отдельное внимание в выступлении было уделено вопросам глобальной продовольственной безопасности, которые названы одним из ключевых приоритетов национальной повестки.
По словам главы государства, Казахстан нацелен на превращение агропромышленного комплекса в современную высокотехнологичную отрасль. В этой связи он предложил европейским партнерам расширить сотрудничество в сферах животноводства, селекции зерновых культур, точного земледелия и повышения плодородия почв.
Также президент поделился своим видением роли искусственного интеллекта в условиях стремительно меняющегося мира.
«Согласно прогнозам Goldman Sachs, ИИ принесет в мировую экономику более $7 трлн. В соответствии с этой глобальной трансформацией мы поставили перед собой стратегическую задачу превратить Казахстан в полностью цифровое государство. Мы учредили министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Эту структуру дополняет недавно созданный Совет по развитию искусственного интеллекта, важный консультативный орган, объединяющий ведущих отечественных и мировых экспертов. Казахстан стал пионером в регионе, запустив два суперкомпьютера на базе NVIDIA, мирового лидера в области технологических инноваций. Кроме того, мы инициировали проект “Долина ЦОДов”, который стремительно привлекает мировой капитал и крупнейших технологических гигантов. На базе Международного центра Alem.ai мы запустили две международные школы нового поколения — Tumo и Tomorrow School. Наша цель — расширить компетенции педагогов, усовершенствовать инфраструктуру и внедрить стандарты персонализированного обучения для следующего поколения. Кроме того, мы уделяем приоритетное внимание стратегическому развитию “умного города” Алатау. В соответствии с нашей новой Конституцией этому городу был предоставлен особый правовой статус. Данный знаковый проект открывает огромные возможности для роста криптоиндустрии, инноваций и высокотехнологичного бизнеса», — поделился Токаев.
Участникам форума из Европы были представлены инвестиционные и финансовые возможности Международного финансового центра «Астана».
Как отметил президент, МФЦА занимает первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии по версии Global Financial Centres Index. На его площадке зарегистрировано свыше 5,8 тысячи компаний из более чем 90 государств, включая около 250 компаний из стран Евросоюза. Через МФЦА европейские инвесторы уже направили $307 млн прямых инвестиций в форме долевого финансирования.
Глава государства пригласил европейские финансовые организации и инновационные структуры к дальнейшему сотрудничеству с МФЦА в сфере устойчивого финансирования и развития финтех-решений.
Отдельно президент подчеркнул, что Европейский союз остается одним из ключевых партнеров Казахстана в области науки и образования, играя важную роль в развитии человеческого капитала.
«По всей стране уже действуют 40 международных академических и исследовательских центров, включая Университет прикладных наук Анхальта, Университет Лотарингии и Политехнический университет Марке. Казахстан также активно сотрудничает с ЕС через Erasmus+, Horizon Europe и другие программы. Мы стремимся к построению экономики, основанной на знаниях. Для достижения этой цели мы подали заявку на ассоциированное членство в следующей рамочной программе Horizon Europe. Казахстан не просто строит экономику — мы укрепляем нашу роль регионального образовательного центра, который готовит высококвалифицированные кадры как для Центральной Азии, так и для других стран», — пояснил он.
Отмечая значительный потенциал двустороннего взаимодействия, президент подчеркнул, что Казахстан заинтересован в выстраивании полноценного стратегического партнерства с Европейским союзом.
«Прежде всего, мы предлагаем доверие и долгосрочную приверженность общему успеху. Со своей стороны мы рассчитываем на более активное участие европейских партнеров в реализации высокодоходных инвестиционных проектов. Мы также приветствуем усиление роли европейских финансовых институтов в поддержке устойчивого экономического развития Казахстана и инициатив по укреплению региональной взаимосвязанности. В этой связи я высоко ценю активный вклад Европейского инвестиционного банка и рад, что вице-президент Мора находится сегодня с нами. Я также хотел бы поблагодарить комиссара Шефчовича за его руководящую роль в укреплении нашего экономического диалога и продвижении амбициозной торговой повестки Казахстана и Европейского Союза. Кроме того, выражаю искреннюю признательность Специальному представителю Стипрайсу за его неустанные усилия, направленные на развитие сотрудничества между Европейским Союзом и Центральной Азией», — сказал Токаев.
Подводя итоги, глава государства заявил, что состоявшиеся обсуждения подтвердили совпадение подходов Казахстана и ЕС к дальнейшему развитию стратегического сотрудничества.
«Постепенно идет процесс согласования сопряжения нашего Среднего коридора со стратегией ЕС Global Gateway, мы создаем безопасную и устойчивую транспортную артерию для сообщения между Европой и Азией. Мы готовы стать вашим надежным партнером, предлагая прагматичную формулу использования важнейших полезных ископаемых и энергоресурсов в обмен на передовые европейские инвестиции и технологии. Наши двери открыты для долгосрочной интеграции по широкому кругу отраслей: от высокотехнологичного агробизнеса до новаторских разработок в области искусственного интеллекта и надежного финансирования в рамках МФЦА. Мое Правительство тщательно изучит все ваши коммерческие предложения, чтобы обеспечить быструю и успешную реализацию важных инициатив», — заключил он.
На заседании круглого стола также выступили специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс, Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович, вице-президент Европейского инвестиционного банка Марек Мора, президент Sarens Group Лудо Саренс, генеральный директор Roca Group Альберто Магранс, генеральный директор Dewulf Group Хендрик Декрамер, председатель наблюдательного совета Polpharma Group Ежи Старaк, президент по европейскому региону компании Airbus SE Жоан Пелисье, совладелец, член совета директоров Damen Shipyards Group Роуз Дамен, генеральный директор авиакомпании LOT Polish Airlines Михал Фийол, старший вице-президент по европейскому региону Bureau Veritas Венсан Бурдиль, управляющий директор Maersk Group Айхан Сидеф, старший вице-президент по коммерческому планированию компании Cargolux Пьерандреа Галли, генеральный директор Maire Tecnimont Алессандро Бернини.