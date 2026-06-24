Токаев выступил на круглом столе «Казахстан — ЕС»

«Экономика Казахстана продолжает демонстрировать устойчивость и динамизм. В прошлом году экономический рост нашей страны достиг 6,5%, что в два раза превышает темпы прогнозируемого глобального роста по данным МВФ. Наш ВВП превысил $305 млрд, а ВВП на душу населения — $15 тыс. По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году объем экономики страны достигнет $360 млрд. На долю малых и средних предприятий в настоящее время приходится около 40% нашей экономики, почти 70% инвестиций в основной капитал обеспечивается за их счет. В основе этих достижений лежат комплексные структурные реформы. Казахстан переживает масштабный процесс политической и экономической модернизации, направленный на создание более прозрачной, конкурентоспособной и благоприятной для инвесторов экономики. Мы укрепили демократические институты, усовершенствовали систему сдержек и противовесов, усилили верховенство закона и расширили защиту прав человека. Строгое соблюдение принципа “Закон и Порядок” стало краеугольным камнем нашей внутренней политики. Исторический общенациональный референдум в Казахстане также способствовал созданию современной институциональной базы для защиты прав и интересов инвесторов. Национальная цифровая инвестиционная платформа теперь работает как полностью интегрированное “единое окно” для инвесторов, а Инвестиционный совет обеспечивает эффективное решение вопросов, связанных с инвестициями. Мы также внедряем новые стимулы, в том числе визовую программу Altyn Visa, которая устанавливает обширные налоговые и миграционные льготы для международных инвесторов. Одним словом, Казахстан предлагает то, что инвесторы ценят больше всего, — политическую стабильность, макроэкономическую устойчивость, открытую экономику и твердую приверженность рыночным реформам», — подчеркнул он.