Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поддержал отсрочку штрафов за отсутствие электронной накладной на грузы

В России введут переходный период для электронных перевозочных документов.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Минтранса о введении переходного периода без штрафов за отсутствие электронной транспортной накладной до 1 марта 2027 года. Об этом шла речь на совещании с правительством.

С 1 сентября обязательным станет использование электронных перевозочных документов. Глава Минранса Андрей Никитин сообщил, что часть компаний не успела подготовиться к нововведениям и просит отсрочку.

Министр предложил сохранить установленный график внедрения, но ввести нештрафуемый период до 1 марта 2027 года, в течение которого отсутствие электронной накладной будет ограничиваться устным замечанием.

«Я поддерживаю предложение Минтранса о целесообразности введения такого нештрафуемого периода до 1 марта. Безусловно, прислушаться к пожеланиям бизнеса надо», — сказал президент.

Ранее KP.RU сообщал, что в России утвердили ГОСТ, регулирующий безопасную перевозку детей. Его планируется ввести в действие в сентябре текущего года. Принятие стандарта направлено на формирование единых подходов к управлению рисками при организации перевозок детей и учащихся.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше