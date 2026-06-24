Путин поддержал отсрочку штрафов за отсутствие электронной накладной на грузы

Ранее KP.RU сообщал, что в России утвердили ГОСТ, регулирующий безопасную перевозку детей. Его планируется ввести в действие в сентябре текущего года. Принятие стандарта направлено на формирование единых подходов к управлению рисками при организации перевозок детей и учащихся.