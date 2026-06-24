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Хегсету продемонстрировали лазерное и микроволновое оружие

Испытания прошли на полигоне сухопутных войск США Уайт-Сэндс.

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет лично посетил испытания лазерного и микроволнового оружия в штате Нью-Мексико. Об этом сообщил со ссылкой на собственные источники портал Laser Wars.

Испытания проходили на ракетном полигоне сухопутных войск США Уайт-Сэндс. В них были задействованы многоцелевые лазерные установки для борьбы с беспилотниками, в том числе 20-киловаттная AMP-HEL, 50-киловаттная DE-MSHORAD и 300-киловаттная IFPC-HEL.

Кроме того, были продемонстрированы возможности микроволновых систем противодействия роям беспилотников: IFPC-HPM от компании Epirus, а также неназванная аналогичная разработка концерна Raytheon, которой, как утверждает портал, могла быть Coyote Block 3 Non-Kinetic.

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