Хегсету продемонстрировали лазерное и микроволновое оружие

Испытания проходили на ракетном полигоне сухопутных войск США Уайт-Сэндс. В них были задействованы многоцелевые лазерные установки для борьбы с беспилотниками, в том числе 20-киловаттная AMP-HEL, 50-киловаттная DE-MSHORAD и 300-киловаттная IFPC-HEL.