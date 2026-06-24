Совбез ООН не признал укрепление КНДР границы нарушением соглашения о перемирии

Контролирующий соблюдение Соглашения о перемирии 1953 года Совбез ООН изложил свои доводы в информационном бюллетене о действиях КНДР. В нем говорится, что они «явно исключены» из списка нарушений перемирия, поскольку «объекты расположены к северу от границы и не включают тяжелое вооружение». Также не было обнаружено доказательств того, что в демилитаризованную зону были доставлены беспилотники. «ООН действует строго на аполитичной основе, чтобы сохранить стабильность и связь на полуострове», — указано в заявлении.