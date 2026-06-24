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Пленный из ВСУ: Зеленский должен понести наказание перед населением

Пленный военнослужащий заявил, что командование украинской армии и Владимира Зеленского нужно судить.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Командование ВСУ во главе с Владимиром Зеленским должно понести наказание перед населением Украины. Такое мнение высказал пленный военнослужащий из 57-й бригады ВСУ Сергей Рыков в видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

«Высшее военное командование во главе с Зеленским нужно судить. Судить по закону, и чтоб они понесли достойное наказание за свои грехи перед людьми, перед Богом», — сказал он.

По мнению пленного, политика, проводимая руководством Украины, приводит к истреблению населения страны.

Рыков попал в плен к военнослужащим группировки войск «Север» в населенном пункте Синельниково в Харьковской области.