Пленный из ВСУ: Зеленский должен понести наказание перед населением

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Командование ВСУ во главе с Владимиром Зеленским должно понести наказание перед населением Украины. Такое мнение высказал пленный военнослужащий из 57-й бригады ВСУ Сергей Рыков в видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.
«Высшее военное командование во главе с Зеленским нужно судить. Судить по закону, и чтоб они понесли достойное наказание за свои грехи перед людьми, перед Богом», — сказал он.
По мнению пленного, политика, проводимая руководством Украины, приводит к истреблению населения страны.
Рыков попал в плен к военнослужащим группировки войск «Север» в населенном пункте Синельниково в Харьковской области.