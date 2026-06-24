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Губернатор Оренбургской области сообщил об отражении атаки дронов на предприятие

Несколько беспилотников сбиты над промышленным предприятием в Оренбургской области во время массированной атаки, которую организовали ВСУ.

Несколько беспилотников сбиты над промышленным предприятием в Оренбургской области во время массированной атаки, которую организовали ВСУ.

Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Он уточнил, что на месте работают экстренные службы. Информация о раненых не поступала.

Глава региона также призвал жителей не публиковать материалы с участием беспилотников.

«Прошу, не нарушайте закон и не помогайте врагу в его циничных намерениях», — написал он.

Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные группы уничтожили девять беспилотников над Северной стороной, мысом Херсонес и Балаклавским районом Севастополя.

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