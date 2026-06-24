ТАСС: списанных из ВСУ по здоровью солдат отправили в тероборону под Чернигов

Он отметил, что родственники солдата В. Янова жалуются, что в киевском территориальном центре комплектования (аналоге военкомата) вынудили ранее уволенного после полученных ранений украинца «добровольно» вернуться в ВСУ. «Несмотря на инвалидность повторно мобилизованный военнослужащий был отправлен в приграничный район Черниговской области, где был уничтожен нашими войсками», — добавили силовики.