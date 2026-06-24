Минюст США расследует мошенничество медработников на $6,5 млрд

В одном из дел обвиняемым является владелец нескольких медучреждений в районе Лос-Анджелеса, включая как минимум четыре хосписа. Отмечается, что он был участником схемы, предусматривающей выплату откатов и взяток за включение в программу хосписной помощи людей, которые на самом деле не были неизлечимо больны. В результате этой схемы было подано мошеннических заявок в Medicare на сумму почти $27,7 млн за медицински необоснованные услуги хосписа, при этом Medicare выплатила около $26,9 млн.