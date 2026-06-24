Товарооборот Казахстана и Саратовской области превысил $266 млн — посол Даурен Абаев

«Поблагодарил наших партнеров из соседнего государства за сотрудничество с регионом, которое развивается уже более 25 лет. Представил коллегам из Казахстана дополнительные возможности для расширения взаимодействия, в том числе в отрасли переработки сельхозпродукции, широко обсуждалась совместная работа в науке, образовании и в промышленности», — написал Бусаргин в своем Telegram-канале после визита казахстанцев.