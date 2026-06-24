Товарооборот Казахстана и Саратовской области превысил $266 млн — посол Даурен Абаев

АСТАНА, 24 июн — Sputnik. Посол Казахстана в России Даурен Абаев посетил Саратовскую область.
В состав казахстанской делегации вошли представители акимата Западно-Казахстанской области во главе с замакима региона Каиржаном Мендигалиевым.
На встрече с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным обсуждали актуальные вопросы сотрудничества. Как отметил глава российского региона, торгово-экономические отношения устойчиво и динамично развиваются. За прошлый год товарооборот Саратовской области с Казахстаном превысил $266 млн, что почти на 15% выше показателя предыдущего года. В регионе действуют 27 совместных предприятий.
«Поблагодарил наших партнеров из соседнего государства за сотрудничество с регионом, которое развивается уже более 25 лет. Представил коллегам из Казахстана дополнительные возможности для расширения взаимодействия, в том числе в отрасли переработки сельхозпродукции, широко обсуждалась совместная работа в науке, образовании и в промышленности», — написал Бусаргин в своем Telegram-канале после визита казахстанцев.
Также губернатор отметил, что региональный бизнес высоко заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Казахстаном в части поставок товаров и услуг, открытии производственных площадок.
«С 2023 по 2026 годы 27 саратовских компаний заключили 59 экспортных контрактов с партнерами из Казахстана. Интерес к сотрудничеству по самым разным направлениям проявляют и иностранные коллеги. В регионе также действуют совместные с казахстанской стороной предприятия, в том числе в сфере оптовой и розничной торговли, производства строительных конструкций, муки и круп», — заявил Бусаргин.
Кроме этого, губернатор сообщил, что в начале 2026 года в Западно-Казахстанской области создано предприятие «ГРИН-Казахстан» с участием саратовской компании «ГРИН», специализирующейся на разработке и производстве газового оборудования.
Дополнительные возможности для расширения сотрудничества создают масштабные инфраструктурные проекты, реализуемые на территории региона. Среди самых значимых — реконструкция автомобильного пункта «Озинки», которая в разы повысит его пропускную способность и обеспечит комфортные условия грузопассажирских перевозок.