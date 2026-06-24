В Армии России анонсировали скорое начало финальных боёв за Донбасс

Российские военные прогнозируют начало активных боевых действий в пригородной зоне Славянска и Краматорска в ближайшие месяцы. Об этом заявил командир разведывательно-штурмового отряда «Волки» добровольческого корпуса ВС РФ с позывным Журба, пишет ТАСС. Он входит в состав Южной группировки войск.