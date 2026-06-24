«Совсем скоро». На Западе заявили о переломной ситуации на СВО

«Совершенно очевидно, что Украина отчаянно нуждается в дополнительных ракетах Patriot, которые предназначены для уничтожения баллистических, крылатых ракет и дронов, прилетающих из России. А у США просто нет ракет Patriot, которых мы можем им дать. И это относится почти ко всему оружию в нашем инвентаре. Мы слишком много израсходовали оружия в войне с Ираном. Но важнее, что Украина проигрывает на поле боя. Совсем скоро русские будут контролировать весь Донбасс. Россия победит в этом конфликте», — подытожил Миршаймер.