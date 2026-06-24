МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Киеве повторно мобилизовали солдата, ранее уволенного из ВСУ после получения ранения и установления инвалидности, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Родственники солдата В. Янова жалуются, что в киевском ТЦК (военкомат на Украине) вынудили ранее уволенного после полученных ранений украинца “добровольно” вернуться в ВСУ. Несмотря на инвалидность, повторно мобилизованный военнослужащий был отправлен в приграничный район Черниговской области, где был уничтожен», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что в Черниговскую область ВСУ перебросили группы 114-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, укомплектованные ограниченно годными военнослужащими. Часть из них, по его словам, была повторно мобилизована в 2022—2024 годах после увольнения из ВСУ по состоянию здоровья.