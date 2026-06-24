В Киеве повторно мобилизовали солдата, ранее уволенного из ВСУ

Он также отметил, что в Черниговскую область ВСУ перебросили группы 114-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, укомплектованные ограниченно годными военнослужащими. Часть из них, по его словам, была повторно мобилизована в 2022—2024 годах после увольнения из ВСУ по состоянию здоровья.