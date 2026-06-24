Ученый спрогнозировала последствия разрушения «ледника Судного Дня»

Ледник Туэйтса расположен в Западной Антарктике, в море Амундсена. Его площадь составляет около 192 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с территорией двух Ленинградских областей или почти всей Великобритании. Ширина ледника достигает 120 километров, что делает его самым широким ледником в мире, а скорость движения его выводной части составляет около двух километров в год, что является исключительно высоким показателем для ледников.