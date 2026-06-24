МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады (ОАэМБр) ВСУ отправило через заминированные самими же украинскими военными участки местности семь боевых групп в Сумском районе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Пытаясь удержаться за окраины Иволжанского, командование ВСУ отправило “на убой” через заминированные самими же украинскими националистами участки местности семь боевых групп из состава 71-й ОАэМБр», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что остатки подразделений ВСУ, сумевшие дойти до населенного пункта, были уничтожены.